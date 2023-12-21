В Казани реконструируют участок улицы Комсомольская

Власти Казани утвердили проект планировки и межевания территории реконструкции автомобильной дороги по улице Комсомольская в Кировском районе города. Постановление опубликовано в новом выпуске сборника документов и правовых актов, размещенного на сайте мэрии.

«В соответствии с Генеральным планом городского округа Казань линейный объект «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Комсомольская от ул. Яруллина до ул. Декабристов в Кировском районе г. Казани РТ» относится к категории «Магистральные улицы районного значения»», – сказано в документе.

Объект займет площадь в 10 531 кв. метров, площадь границы проекта планировки территории составит 14 993 кв. метров. Согласно техническим параметрам, реконструкция будет проведена на участке протяженность 376 метров, расчетная скорость движения составит 50 км в час, ширина проезжей части – 14 метров, она будет состоять из 4 полос движения.

«Границы зон планируемого размещения линейного объекта определены с учетом существующих земельных участков <...> Иным способом разместить данные объекты не представляется возможным», – сказано в документе.

Для государственных и муниципальных нужд будут изъяты/зарезервированы 5 земельных участков. Отмечается, что в границах проекта планировки территории оказались ряд объектов культурного наследия – это культурный слой слобод казанского Заречья XV-XVIII вв. и зона охраны Ансамбля Казанского Кремля.

«Объект культурного наследия и историческое поселение не создают препятствий для разработки проекта планировки и межевания территории линейного объекта <...>», – сказано в документе.