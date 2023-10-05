В Казани на пожаре, который случился в СНТ «Ветеран», пострадал мужчина

На пожаре, случившемся в СНТ «Ветеран» в Казани, пострадал мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее мы опубликовали кадры со столбом черного дыма, который поднимался из садового товарищества в Авиастроительном районе города.

Фото: © «Татар-информ»

Как выяснилось, у улицы Белинского загорелись два садовых дома. Огонь повредил стены еще у двух соседних домов.

Пожар, площадью около 100 квадратных метров, локализовали в районе 13.54. В ГУ МЧС России по РТ сообщили, что в результате ожоги рук и лица получил мужчина, который пытался самостоятельно справиться с огнем.