news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 5 октября 2023 15:08

В Казани на пожаре, который случился в СНТ «Ветеран», пострадал мужчина

Скопировать ссылку

На пожаре, случившемся в СНТ «Ветеран» в Казани, пострадал мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее мы опубликовали кадры со столбом черного дыма, который поднимался из садового товарищества в Авиастроительном районе города.

Фото: © «Татар-информ»

Как выяснилось, у улицы Белинского загорелись два садовых дома. Огонь повредил стены еще у двух соседних домов.

Пожар, площадью около 100 квадратных метров, локализовали в районе 13.54. В ГУ МЧС России по РТ сообщили, что в результате ожоги рук и лица получил мужчина, который пытался самостоятельно справиться с огнем.

#пожар в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100