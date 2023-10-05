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Казанцы сняли на фото пожар в садовом товариществе Авиастроительного района Казани
Казанцы сообщают о пожаре в Авиастроительном районе. Кадры возгорания распространяются в местных Telegram-каналах.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в СНТ «Ветеран КАПО имени С.П.Горбунова» загорелся нежилой садовый дом.
В результате происшествия никто не пострадал.
В минувшую пятницу «Татар-информ» сообщал, что в поселке Грабарский Авиастроительного района загорелась двухэтажная частная кирпичная баня, пострадавших нет.
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