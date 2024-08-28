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В Казани на полторы недели изменится схема движения 5 автобусных маршрутов
С 3 по 12 сентября в Казани временно изменится схема движения автобусных маршрутов №22, 28а, 30, 54, 89. Причина изменений – проведение компанией «Энергоресурс» работ по выносу водопровода по улице Чехова.
«Автобусы №22, 28а, 30, 54, 89 будут следовать по следующей схеме движения: ул.Н.Ершова – съезд на ул.Вишневского – ул.Л.Шмидта – ул.Чехова, далее по маршрутам», – сообщается в телеграм-канале городского Комитета по транспорту.
Ранее в комитете предупредили о том, что в Казани из-за строительства бульвара по ул. Серова изменится ряд остановок.
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