В Казани на полторы недели изменится схема движения 5 автобусных маршрутов

С 3 по 12 сентября в Казани временно изменится схема движения автобусных маршрутов №22, 28а, 30, 54, 89. Причина изменений – проведение компанией «Энергоресурс» работ по выносу водопровода по улице Чехова.

«Автобусы №22, 28а, 30, 54, 89 будут следовать по следующей схеме движения: ул.Н.Ершова – съезд на ул.Вишневского – ул.Л.Шмидта – ул.Чехова, далее по маршрутам», – сообщается в телеграм-канале городского Комитета по транспорту.

Ранее в комитете предупредили о том, что в Казани из-за строительства бульвара по ул. Серова изменится ряд остановок.