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Из-за строительства бульвара по ул. Серова в Казани изменится ряд остановок
В связи со строительством бульвара по ул. Серова в Казани изменяются остановки общественного транспорта, сообщается в телеграм-канале городского Комитета по транспорту.
«С августа переносится конечный остановочный пункт «Ул.Серова» к домам №22 и №43 к1 по улице Серова», – сказано в сообщении.
Кроме того, изменится название остановки «Ул. Серова» в районе дома №12 – с 30 августа ее будут называть «Бульвар им. Серова».
Остановки вводятся на автобусах маршрута №10, 10а «Ул.Серова – ул.Ак.Губкина» без изменения наименования маршрутов.
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