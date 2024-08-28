Из-за строительства бульвара по ул. Серова в Казани изменится ряд остановок

В связи со строительством бульвара по ул. Серова в Казани изменяются остановки общественного транспорта, сообщается в телеграм-канале городского Комитета по транспорту.

«С августа переносится конечный остановочный пункт «Ул.Серова» к домам №22 и №43 к1 по улице Серова», – сказано в сообщении.

Кроме того, изменится название остановки «Ул. Серова» в районе дома №12 – с 30 августа ее будут называть «Бульвар им. Серова».

Остановки вводятся на автобусах маршрута №10, 10а «Ул.Серова – ул.Ак.Губкина» без изменения наименования маршрутов.