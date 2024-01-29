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Общество 29 января 2024 21:00

В Казани на полтора месяца продлили перекрытие проспекта Камалеева и улицы Кутуя

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В Казани ограничение движения по проспекту Альберта Камалеева и по улице Аделя Кутуя продлили до середины марта. На данном участке ведется закольцовка водопровода, передает пресс-служба мэрии.

До 15 марта частично закрыт проезд у здания №32б на проспекте Альберта Камалеева и проезжая часть рядом со зданием №104 по улице Аделя Кутуя.

Ранее ограничительный режим должен был действовать до конца января.

#ограничение движения
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