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Общество 28 декабря 2023 12:32

Ограничение проезда по пр.Камалеева и ул.Кутуя в Казани продлено до конца января

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В Казани продлено ограничение движения по пр.Камалеева и ул.Кутуя. Его действие продолжится до 31 января, заявили в Комитете внешнего благоустройства исполкома.

Мера принята на время закольцовки участка водопровода. На этот период проезд частично перекрыт рядом со зданием №32б по пр.Камалеева, а также рядом с домом №104 по ул.Кутуя.

#ограничение движения
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