Ограничение проезда по пр.Камалеева и ул.Кутуя в Казани продлено до конца января

В Казани продлено ограничение движения по пр.Камалеева и ул.Кутуя. Его действие продолжится до 31 января, заявили в Комитете внешнего благоустройства исполкома.

Мера принята на время закольцовки участка водопровода. На этот период проезд частично перекрыт рядом со зданием №32б по пр.Камалеева, а также рядом с домом №104 по ул.Кутуя.