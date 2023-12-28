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Ограничение проезда по пр.Камалеева и ул.Кутуя в Казани продлено до конца января
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В Казани продлено ограничение движения по пр.Камалеева и ул.Кутуя. Его действие продолжится до 31 января, заявили в Комитете внешнего благоустройства исполкома.
Мера принята на время закольцовки участка водопровода. На этот период проезд частично перекрыт рядом со зданием №32б по пр.Камалеева, а также рядом с домом №104 по ул.Кутуя.
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