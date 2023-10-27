В Казани на полтора месяца продлили ограничение движения по ул.Фучика

Фото: мэрия Казани

В Казани еще почти на полтора месяца продлили ограничение проезда по участку ул.Фучика. Решение принято на время выноса тепловода из зоны строительства. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Ранее планировалось, что ограничение будет снято сегодня 27 октября. Однако теперь оно продлится до 10 декабря. Напомним, для пешеходов и транспорта закрыли проезжую часть и тротуар рядом с перекрестком по ул.Фучика и Минской в направлении ул.Ломжинской.

Еще один участок ул.Фучика перекрыт на несколько лет из-за строительства одноименной станции метро. Движение организуют по дороге-дублеру, однако, как заверили в Комитете по транспорту Казани, трамвайная линия продолжит работать.