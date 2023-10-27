Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани на полтора месяца продлили ограничение движения по ул.Фучика
В Казани еще почти на полтора месяца продлили ограничение проезда по участку ул.Фучика. Решение принято на время выноса тепловода из зоны строительства. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
Ранее планировалось, что ограничение будет снято сегодня 27 октября. Однако теперь оно продлится до 10 декабря. Напомним, для пешеходов и транспорта закрыли проезжую часть и тротуар рядом с перекрестком по ул.Фучика и Минской в направлении ул.Ломжинской.
Еще один участок ул.Фучика перекрыт на несколько лет из-за строительства одноименной станции метро. Движение организуют по дороге-дублеру, однако, как заверили в Комитете по транспорту Казани, трамвайная линия продолжит работать.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»