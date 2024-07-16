В Казани на полтора дня закроют участок улицы Аэропортовской

В августе в Казани временно ограничат движение по улице Аэропортовской. Это необходимо для обеспечения теплоснабжения строящегося дома, рассказали в мэрии столицы РТ со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.

Проезжую часть улицы и тротуар рядом с домом №7 по улице Шуртыгина перекроют с 8 утра 3 августа до 18.00 следующего дня.

Ранее «Татар-информ» рассказал о поэтапном ограничении движения на улицах 2-й Шатурской, Читинской и Айдарова в Авиастроительном районе.