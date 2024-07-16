Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани на полтора дня закроют участок улицы Аэропортовской
В августе в Казани временно ограничат движение по улице Аэропортовской. Это необходимо для обеспечения теплоснабжения строящегося дома, рассказали в мэрии столицы РТ со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.
Проезжую часть улицы и тротуар рядом с домом №7 по улице Шуртыгина перекроют с 8 утра 3 августа до 18.00 следующего дня.
Ранее «Татар-информ» рассказал о поэтапном ограничении движения на улицах 2-й Шатурской, Читинской и Айдарова в Авиастроительном районе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»