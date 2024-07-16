В Казани ограничат проезд по трем улицам в Авиастроительном районе

С 22 июля в Казани начнут поэтапно ограничивать движение по нескольким улицам в Авиастроительном районе. Меры примут на время строительства кольцующего водопровода, объяснили в мэрии столицы РТ.

Так, с 22 по 31 июля для проезда транспорта будет недоступен участок проезжей части рядом с домом №59 по улице 2-й Шатурской.

Затем в течение десяти дней — с 1 по 10 августа — частично перекроют участок дороги от дома №11 до №25 по улице Читинской.

С 11 по 20 августа ограничение движения введут на проезжей части рядом с домом №25 по улице Читинской и в районе дома №114 по улице Айдарова.