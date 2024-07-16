Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани ограничат проезд по трем улицам в Авиастроительном районе
С 22 июля в Казани начнут поэтапно ограничивать движение по нескольким улицам в Авиастроительном районе. Меры примут на время строительства кольцующего водопровода, объяснили в мэрии столицы РТ.
Так, с 22 по 31 июля для проезда транспорта будет недоступен участок проезжей части рядом с домом №59 по улице 2-й Шатурской.
Затем в течение десяти дней — с 1 по 10 августа — частично перекроют участок дороги от дома №11 до №25 по улице Читинской.
С 11 по 20 августа ограничение движения введут на проезжей части рядом с домом №25 по улице Читинской и в районе дома №114 по улице Айдарова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»