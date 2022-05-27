В Казани на полгода ограничат движение по участку Горьковского шоссе

В Казани на полгода полностью закроют движение на участке Горьковского шоссе возле спорткомплекса «Олимпиец». Причина временных неудобств — подготовительные работы по реконструкции автодороги.

«Для проезда будут организованы объездные пути вдоль участка работ — по три полосы в обе стороны движения», — сообщила мэрия в своем телеграм-канале.

Ограничительный режим возле здания № 160 по Горьковскому шоссе будет действовать с 30 мая по 1 декабря. Автовладельцев просят следовать требованиям временных дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что после реконструкции Горьковского шоссе и улицы Осиновская скорость движения по ним увеличится почти на треть — на 28%.