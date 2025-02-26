В Казани на пешеходном переходе сбили двух женщин

На Сибирском тракте возле онкодиспансера в Казани водитель Kia Rio сбил двух женщин на пешеходном переходе, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

По словам представителей ведомства, 79-летняя женщина пострадала, получив гематому, а 57-летняя женщина-пешеход ушибла правый локоть.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Советском районе Казани на улице Азина сбили ребенка на пешеходном переходе. С травмой надколенного сустава школьницу увезли в ДРКБ. В обстоятельствах случившегося разбираются автоинспекторы.