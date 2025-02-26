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Происшествия 26 февраля 2025 15:50

Школьница попала в больницу после наезда легковушки на пешеходном переходе в Казани

В Советском районе Казани на улице Азина сбили ребенка на пешеходном переходе. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Водитель Peugeot на регулируемом пешеходном переходе совершила наезд на девочку 2013 года рождения, которая возвращалась из школы», – рассказала агентству начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Алия Валиева.

С травмой надколенного сустава школьницу увезли в ДРКБ. В обстоятельствах случившегося разбираются автоинспекторы.

#сбили ребенка в казани
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