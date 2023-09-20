В Казани на одну ночь ограничат движение по улице 8 Марта

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В столице Татарстана на время частично перекроют движение по улице 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Проезжая часть и местный проезд от дома №8 до дома №9 по улице 8 Марта окажутся полностью закрыты для транспорта с 22.00 22 сентября до 6.00 23 сентября, информирует Комитет внешнего благоустройства города.

Причиной временных неудобств станут ведущиеся в том районе работы по замене тепловых сетей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на два месяца перекроют участок улицы Аделя Кутуя.