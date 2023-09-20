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Руc Тат
Общество 20 сентября 2023 15:15

На два месяца перекроют участок улицы Аделя Кутуя в Казани

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На два месяца перекроют участок улицы Аделя Кутуя в Казани
Фото: мэрия Казани

С 28 сентября по 30 ноября ограничат движение по ул.Аделя Кутуя в Казани. Мера принята на время строительства магистрального тепловода, объяснили в мэрии столицы РТ.

Почти на два месяца для движения перекроют участок проезжей части рядом со зданием №46 по ул.Даурской.

#ограничение движения #Транспорт
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