На два месяца перекроют участок улицы Аделя Кутуя в Казани

Фото: мэрия Казани

С 28 сентября по 30 ноября ограничат движение по ул.Аделя Кутуя в Казани. Мера принята на время строительства магистрального тепловода, объяснили в мэрии столицы РТ.

Почти на два месяца для движения перекроют участок проезжей части рядом со зданием №46 по ул.Даурской.