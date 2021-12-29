В Казани на обновление ограждений школ и детсадов потратят почти 200 млн рублей

В Казани на обновление ограждений школ и детских садов планируют потратить более 199,4 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Из технического задания к тендеру следует, что калитки, ограды и ворота предполагается заменить в 60 образовательных учреждениях всех районов города. Это 29 школ, 11 гимназий, 19 детских садов и Центр внешкольной работы Приволжского района Казани.

В качестве заказчика выступает Управление образования исполкома столицы Татарстана. Стоимость замены ограждения для одного объекта составляет от 195 тыс. до 7,4 млн рублей. Необходимые работы должны быть завершены до 30 августа 2022 года.

Тендер был размещен 28 декабря. Заявки на проведение работ принимаются до 27 января. В этот же день рассмотрят первые части заявок, а окончательные предложения могут быть поданы не позднее 31 января. Вторые части заявок оценят 3 февраля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане на охрану всех государственных и муниципальных школ выделят 1,1 млрд рублей.