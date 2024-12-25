В Казани на Ноксинском спуске создали новый граффити к Году семьи

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Семья вместе»

Граффити к завершающемуся Году семьи создали в столице Татарстана. Мурал появился на домах №13 и 15 по Ноксинскому спуску, сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на благотворительный фонд «Семья вместе».

На стенах двух здания изображены мать, отец и ребенок — они олицетворяют гармонию и радость семейной жизни. На фоне присутствуют небесные тела — с их помощью создатели граффити хотели продемонстрировать, что родные люди являются центром для каждого человека.

Авторы идеи — братья Даниил и Сергей Сергеевы. Ими также созданы такие произведения, как мурал, посвященный донорам крови, граффити с изображением классика русской литературы Александра Пушкина, мурал «Цифровизация в РТ» у входа в гимназию №18, работа «Счастье в детях» в рекреации школы №86 и ряд других.

Новый мурал призван поддержать благотворительный фонд «Семья вместе». С его помощью при Детской республиканской клинической больнице 11 лет работает «Дом вдали от дома», где бесплатно могут проживать родители с детьми, проходящие длительное лечение.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. В Татарстане его предварительные итоги подвели на телемарафоне «С Новым годом, семья!».