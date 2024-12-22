Праздник гармонии и тепла: как проходит 12-часовой семейный марафон телеканала ТНВ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каждая семья, принимающая участие в телемарафоне, — это история, полная любви, радости и поддержки. В эфире звучат интересные истории знакомства супругов. Так, одна из пар познакомилась на съемках программы «Башваткыч» на ТНВ, другая семья на телемарафоне отметит годовщину свадьбы, ведь поженились они 22 декабря. В студии «ТНВ» в этот день ожидаются также дети, которые родились в Год семьи, и их родители. Сто самых талантливых детей станут участниками телемарафона, исполнив песни со своими семьями.

Сегодня, 22 декабря, телеканал «ТНВ-Татарстан» распахнул двери своей студии для праздника, который обещает стать настоящим событием года. Телемарафон «С Новым годом, семья!» транслируется в прямом эфире с 9.00 до 21.00 и подводит итоги Года семьи в Татарстане. В студии собрались более 50 счастливых и активных семей со всей республики, чтобы поделиться своими историями, радуя зрителей теплом и позитивом.

«Это модно — иметь много детей»: эксклюзив от звездных гостей телемарафона

В преддверии самого семейного праздника —Нового года зрители имеют возможность ощущать праздничное настроение и видеть снежное волшебство, а также удивительные фокусы от артистов программы.

«Марафон действительно стал уже хорошей и доброй традицией. Тематические марафоны помогают в полной палитре рассказать о мероприятиях и событиях, проходящих в Республике Татарстан. Те фестивали и конкурсы, которые прошли в Год семьи, и правда доказали, что все семьи нашей республики очень разные, но вместе с тем они многопоколенные, яркие и особенные семьи. Именно поэтому присутствие наших конкурсантов на российских фестивалях всегда было ознаменовано первыми местами и лауреатством. Год семьи в первую очередь должен показывать, что каждый из нас должен понимать, насколько важной является семья. Пусть марафон заложит традиции и к приближающемуся 2025 году — году Победы, продолжению Года семьи!» — заявила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Для телезрителей на студии ТНВ работают Ассоль Мухаметзянова и Идель Киямов, Светлана Звонарева и Ильдар Киямов, Алия Хайрутдинова и Иван Остроумов, а также юные ведущие телеканала «ШАЯН ТВ».

«Лично для меня семья — это смысл жизни. Для семьи мы работаем и чего-то добиваемся. Мы хотим создать нашим детям основу, чтобы они выросли духовно богатыми, успешными, а главное — счастливыми людьми. Я считаю, что новогодний марафон очень важен. Сегодня тут собираются непростые семьи — это семьи, которые занимают активную жизненную позицию. В уходящем году они сделали много всего, чтобы популяризировать институт семьи, институт брака и многодетности, это очень важно. Много детей — это не только про материальные основы, это еще и потребность должна быть человеческая. Модно иметь большую семью с несколько детьми, модно быть счастливым, и нужно это популяризировать!» — уверен генеральный директор телерадиокомпании «ТНВ», председатель Союза журналистов РТ, депутат Государственного Совета РТ VII созыва Ильшат Аминов.

Участие в телемарафоне «С Новым годом, семья!» приняла начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова. После беседы с телеведущими в прямом эфире канала ТНВ она поделилась с «Татар-информом» статистическими данными по регистрации актов гражданского состояния за 2024 год. «Согласно статистике, за 11 месяцев органами ЗАГСа было зарегистрировано более 22 тыс. пар. Стоит отметить, что активным брачным возрастом для девушек стали 18–24 года, а для мужчин чуть больше — 28–30 лет», — отметила она.

«В Год семьи в Республике Татарстан было проведено очень много мероприятий, где главной целью было донести до населения [информацию] о ценностях семьи и о том, какая работа проводится в плане социальной поддержки семей. К примеру, идет полноценная поддержка психологов для молодых пар, оказавшихся в тяжелой ситуации. А для тех, кто еще не нашел себе пару, в разных районах и городах Татарстана проводятся множество мероприятий и встреч для оказания возможности людям знакомиться друг с другом», — добавила Ахметова.

«Мы — самая талантливая семья Татарстана»

Творческая семья Хабибуллиных состоит из мамы Гульзии, папы Ильнура, сына Ислама и старшей дочки Зили. Гульзия и Ильнур рассказали о творческих успехах своих детей, заметив, что уходящий год принес им большое количество успехов не только в работе, но и в семейных ценностях.

«2024 год для нас оказался очень удачным! За этот год мы сблизились еще больше, наши достижения нас сплачивают. Наш сыночек, Ислам, был признан дважды лучшим ведущим России. Старшая сестра и красавица дочка Зиля уже студентка, уже сама работает. Наши детишки так быстро растут — мы очень гордимся ими! Хочется отметить, что в нашем городе очень много возможностей для развития детишек в самых разных направлениях. Казань замечательно продвигает юные таланты Республики Татарстан, организовывая множество культурных мероприятий», — отметила Гульзия.

Зиля, единственная дочь в семье Хабибуллиных, сказала, что ей понравилось участвовать в международных мероприятиях, которые прошли в этом году в Казани.

«Очень ценно, что этот год богат не только на счастливые семьи, но и на масштабные мероприятия, проводимые в нашей столице. Я работала организатором на саммите БРИКС и на „Играх будущего“ в Казани. Очень классно, что наш город так развивается, что ему доверяют так много масштабных мероприятий», — подчеркнула девушка.

Семья Мусиных: живая история о семейном единстве, отцовской поддержке и спортивном упорстве

Дружная семья Мусиных приехала из деревни Чертушкино Новошешминского района. Они поделились секретами сохранения уважения и любви в их семье. Главой семьи является отец и муж Марат, работник предприятия — по словам жены, у нее золотые руки. Жена и мать двоих детей, Рамзия, — работник Дома творчества. Дети в семье Мусиных отличались упорством и талантами с раннего детства: старший сын Булат — успешный борец на поясах, выигравший автомобиль на соревнованиях в Омске, а дочь Чулпан — волонтер «Движения первых», в свободное время проводит мастер-классы по рукоделию.

«В этом году мы всей нашей семьей вышли в финал конкурса „Эхо веков в истории“, прошли в муниципальный этап. Сегодня мы подводим итоги дел и достижений нашей семьи за год. Мы твердо уверены, что крепкая семья строится на общем единстве, преданной любви и глубоком уважении! Нашу семью объединили культура, спорт и, конечно же, большая любовь друг к другу!» — держась за руки, сказали члены семьи Мусиных.

Отец семьи, Марат, также добавил, что всегда мечтал, чтобы его сын стыл спортсменом. «Я всегда подтягивал его к спорту, я соорудил во дворе самодельную спортплощадку. Мы с ним там сначала отжимались и подтягивались, и в итоге пришли к тому, что начали участвовать в Сабантуях. Именно с моей идеи вырастить спортсмена всё и началось», — пояснил он.

«Год семьи не заканчивается, он был, есть и будет!»

Проводя праздник, команда ТНВ обещает создание не только светлой атмосферы для зрителей, но и демонстрацию настоящих семейных традиций, которые, по мнению журналистов, зрители захотят перенять в будущем. В этом году новогодний телемарафон не только разделяет радость праздника с семьями Татарстана, но и объединяет их на общем пути к любви, счастливому будущему и гармонии.

О том, как сообщество журналистов освещало Год семьи, рассказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«На самом деле освещение темы семьи было не только в этом году, оно будет дальше и, конечно же, будет всегда! Мы никогда не проходим мимо организации мероприятий, касаемых популяризации института семьи. Сегодня на марафоне царит очень домашняя, уютная атмосфера — прямо как дома. Со своей семьей мы встречаем Новый год всегда вместе, подготавливаем праздничный стол и дарим друг другу праздник — такие традиции в нашем поколении», — отметил Салимгараев.

В канун Нового года телеканал ТНВ делает акцент на ценности семьи как основы общества, а подобные мероприятия помогают вернуть семье былое значение, вдохновляя людей решать простые человеческие вопросы и заботиться о своих близких.

Далее в прямом эфире ТНВ пройдет парад Дедов Морозов, а в конце дня назовут победителя новогоднего конкурса «Народный Дед Мороз Татарстана». Также специально для телемарафона состоится включение из зоны СВО — военкоры программы «7 дней» встретятся с бойцами, которые смогут передать приветы семьям и поздравить их с Новым годом прямо с передовой.

В завершение телемарафона «С Новым Годом, семья!» в прямом эфире состоится торжественная регистрация брака сразу нескольких влюбленных пар.