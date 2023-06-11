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Руc Тат
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Общество 11 июня 2023 17:08

В Казани на несколько дней ограничат движение по улице Ново-Песочная

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В Казани закроют участок по Ново-Песочной для движения транспорта. Временные неудобства связаны с проведением работ по устройству наружных сетей водоснабжения, сообщает Комитет внешнего благоустройства горисполкома.

Ограничительный режим будет действовать с 16 по 18 июня на участке напротив дома №40.

Ранее сообщалось, что из-за работ на сетях тепловода ограничат движение по Фучика и Сафиуллина.

#ограничение движения
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