news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани на несколько дней ограничат движение по улице Ново-Песочная
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Казани закроют участок по Ново-Песочной для движения транспорта. Временные неудобства связаны с проведением работ по устройству наружных сетей водоснабжения, сообщает Комитет внешнего благоустройства горисполкома.
Ограничительный режим будет действовать с 16 по 18 июня на участке напротив дома №40.
Ранее сообщалось, что из-за работ на сетях тепловода ограничат движение по Фучика и Сафиуллина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2