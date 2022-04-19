В Казани на неделю перекроют движение по участку Сибирского тракта

20 апреля в Казани вводится ограничение движения по двум участкам Сибирского тракта. В этих местах начнутся инженерные, ремонтные и строительные работы, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома столицы РТ.

На участке рядом с домом №40 проезд ограничат на неделю — до 27 апреля. А рядом с домом №40а — до 14 августа.

В комитете уточнили, что ремонт и переустройство коммуникаций пройдут на проезжей части.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за проведения легкоатлетической эстафеты в Казани 22 апреля ограничат движение по улице Кремлевской.