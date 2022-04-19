В Казани 22 апреля ограничат движение по улице Кремлевская

В Казани из-за проведения легкоатлетической эстафеты 22 апреля будет временно ограничено движение по улице Кремлевская. Об этом напоминает сайт мэрии столицы Татарстана.

Ограничение будет действовать с 12.00 до 17.00 на участке улицы Кремлевская от улицы Профессора Нужина до площади Первого мая, а также на проезде Шейнкмана в Казанском Кремле.

Движение будет приостановлено в двух направлениях. Дороги окажутся перекрыты грузовой техникой, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

В связи с этим мэрия рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут.

80-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Республика Татарстан» будет посвящена 61-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос.