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Общество 15 июля 2024 17:51

В Казани на неделю частично ограничат улицу Московская

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В Казани с 17 по 23 июля будет ограничено движение транспорта на участке улицы Московской. В этот период там закроют проезжую часть около дома №28, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Причина временных неудобств – необходимость обустроить трассы водопровода.

Ранее сообщалось, что в Казани продлили до конца лета действие ограничения движения транспорта на ряде улиц. В частности, мера коснулась Проспекта Победы и улиц Рихарда Зорге и Братьев Касимовых.

#ограничение движения #Казань
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