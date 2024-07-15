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Новости Татарстана и Казани
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В Казани до конца лета продлено ограничение движение по нескольким улицам
В столице Татарстана продлено ограничение движения транспорта на участках улиц Приволжского и Советского районов. Данная мера нужна, чтобы рабочие смогли продолжить реконструкцию водовода, сообщает пресс-служба мэрии города.
Ограничения будут действовать до 31 августа. На это время, по данным комитета внешнего благоустройства Казани, частично закроют проезжую часть на:
Проспекте Победы, около дома №43 и напротив здания №45 корпус 1;
на улице Братьев Касимовых, рядом с домами №35, 38, 40а, 48, 56, а также около зданий №45а и №47 по Проспекту Победы и напротив здания №82 в направлении движения к Проспекту Победы.
Еще ограничения будут действовать напротив домов №70 и №74 в направлении движения к улице Рихарда Зорге, а также на самой улице Рихарда Зорге в районе дома №28.
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