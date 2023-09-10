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Руc Тат
Общество 10 сентября 2023 09:34

Движение по ул.Галактионова в Казани ограничат до середины октября

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Движение по ул.Галактионова в Казани ограничат до середины октября
Фото: © «Татар-информ»

С 11 сентября по 15 октября ограничат проезд по участку ул.Галактионова в Казани. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Мера принята в связи с установкой строительных лесов на историческом здании 38/1 по ул. Пушкина, известном как Дом Ажгихина. Рядом с этим зданием и планируется ограничить движение транспорта и пешеходов.

#ограничение движения #Транспорт
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