Движение по ул.Галактионова в Казани ограничат до середины октября

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С 11 сентября по 15 октября ограничат проезд по участку ул.Галактионова в Казани. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Мера принята в связи с установкой строительных лесов на историческом здании 38/1 по ул. Пушкина, известном как Дом Ажгихина. Рядом с этим зданием и планируется ограничить движение транспорта и пешеходов.