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Движение по ул.Галактионова в Казани ограничат до середины октября
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Фото: © «Татар-информ»
С 11 сентября по 15 октября ограничат проезд по участку ул.Галактионова в Казани. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Мера принята в связи с установкой строительных лесов на историческом здании 38/1 по ул. Пушкина, известном как Дом Ажгихина. Рядом с этим зданием и планируется ограничить движение транспорта и пешеходов.
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