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Общество 28 мая 2024 10:15

В Казани на месяц продлено ограничение движения по проезду Яраткан

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Движение по проезду Яраткан в Казани ограничено еще на месяц. Здесь проводятся работы по строительству магистрального тепловода №5, сообщили в мэрии столицы РТ.

Таким образом, для транспорта и пешеходов частично закрыт участок рядом со зданием №7, где находится детсад №276 «Дубравушка».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из-за ремонта моста через реку Солонку до конца октября ограничат проезд по улице Советской в поселке Кадышево.

#ограничение движения
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