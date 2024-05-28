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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на месяц продлено ограничение движения по проезду Яраткан
Движение по проезду Яраткан в Казани ограничено еще на месяц. Здесь проводятся работы по строительству магистрального тепловода №5, сообщили в мэрии столицы РТ.
Таким образом, для транспорта и пешеходов частично закрыт участок рядом со зданием №7, где находится детсад №276 «Дубравушка».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из-за ремонта моста через реку Солонку до конца октября ограничат проезд по улице Советской в поселке Кадышево.
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