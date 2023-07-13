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В Казани на месяц перекроют пешеходный мост за школой №184
В Советском районе столицы Татарстана примерно на месяц закроют пешеходный мост. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации района.
«С завтрашнего дня начнется демонтаж пешеходного моста. Объект будет разобран для поднятия на проектируемую высоту. Во время работ движение на мосту будет перекрыто. Ориентировочный срок завершения работ — 10 августа», — отметили в районной администрации.
Причиной временных неудобств станет строительство второй очереди парка в жилом комплексе «Светлая долина».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что капитальный ремонт моста по улице Нурсултана Назарбаева в Казани завершится на месяц раньше срока.
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