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Руc Тат
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Общество 13 июля 2023 22:50

В Казани на месяц перекроют пешеходный мост за школой №184

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В Советском районе столицы Татарстана примерно на месяц закроют пешеходный мост. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации района.

«С завтрашнего дня начнется демонтаж пешеходного моста. Объект будет разобран для поднятия на проектируемую высоту. Во время работ движение на мосту будет перекрыто. Ориентировочный срок завершения работ — 10 августа», — отметили в районной администрации.

Причиной временных неудобств станет строительство второй очереди парка в жилом комплексе «Светлая долина».

Фото: t.me/sovetskiy_kzn/

Ранее «Татар-информ» сообщал, что капитальный ремонт моста по улице Нурсултана Назарбаева в Казани завершится на месяц раньше срока.

#Транспорт #ограничение движения
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