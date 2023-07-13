Капремонт моста по ул.Назарбаева в Казани завершится на месяц раньше срока

фото: мэрия Казани

К октябрю – на месяц раньше – в Казани планируют завершить ремонт моста по ул.Назарбаева. Как рассказали в мэрии столицы РТ, срок ремонтных работ сокращается уже во второй раз.

«Мост через озеро Кабан является одной из важнейших транспортных артерий в центре нашего города. Специалисты, к счастью, своевременно обнаружили трещины в опорах, строители ударными темпами возводят новый», — рассказал мэр Казани Ильсур Метшин во время посещения объекта.

Об аварийности моста стало известно в 2019 году, тогда же здесь ограничили проезд тяжеловесной техники. Ремонт объекта стартовал в 2022 году: начался демонтаж пешеходной части и переустройство сетей электроснабжения. При этом выяснилось, что из-за просадки грунта мост опасно деформировался, и было принято решение о его полном закрытии.

Ожидалось, что ремонт моста завершится в 2024 году, однако затем срок удалось сократить до октября 2023-го.

Метшин рассказал, что ремонт позволит расширить мост до восьми полос и разгрузить транспортный поток на этом участке.

«Основную работу сделали — это буронабивные сваи, фундамент опор моста и сами опоры, уложили балки. То есть мост в бетонном исполнении уже, можно сказать, собран. Их осталось соединить между собой, омонолитить, сверху уложить выравнивающий бетон, останется собрать дорожную часть примыкания к мосту и уже выполнить обустройство — ограждения, освещение и так далее», — добавил замдиректора подрядной организации Руслан Хакимов.

В работах в течение суток задействовано от 20 до 40 человек и 5 — 10 единиц техники. В завершение рабочие озеленят откосы моста.