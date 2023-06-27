В Казани на месяц ограничат движение по улицам Петербургская и Островского

В Казани частично перекроют движение по улицам Петербургская и Островского. Временные неудобства связаны с производством работ по переустройству сетей кабельной канализации, передает пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать на протяжении месяца – с 9 июля по 7 августа – на участке от Петербургской до Островского, в районе здания №86а по Петербургской.

Ранее сообщалось, что в казанском поселке Юдино на несколько дней будет ограничено движение по улице Железнодорожников.