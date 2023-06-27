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Общество 27 июня 2023 19:22

В казанском поселке Юдино будет ограничено движение по улице Железнодорожников

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В поселке Юдино будет временно ограничено движение автомобилей по улице Железнодорожников. Причина временных неудобств – строительство наружных тепловых сетей.

Для движения будет недоступен участок в районе здания №19к1. Ограничительный режим будет действовать с 1 по 4 июля, передает пресс-служба мэрии Казани.

#ограничение движения
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