В казанском поселке Юдино будет ограничено движение по улице Железнодорожников

В поселке Юдино будет временно ограничено движение автомобилей по улице Железнодорожников. Причина временных неудобств – строительство наружных тепловых сетей.

Для движения будет недоступен участок в районе здания №19к1. Ограничительный режим будет действовать с 1 по 4 июля, передает пресс-служба мэрии Казани.