Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани на месте сгоревшего «Адмирала» могут построить центр WorldSkills Russia
На месте сгоревшего торгового центра «Адмирал» в Казани могут построить федеральный центр технологий движения WorldSkills Russia. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информ» первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.
«На сегодняшний момент окончательного решения по строительству нет, хотя действительно проект существует. Есть эскизные решения, и есть предварительная оценка по сумме, но пока окончательное решение не принято, поскольку есть определенные вопросы, связанные с землей», – сказал он.
Спикер отметил, что в течение этого года вопрос решится.
«Было соответствующее обращение в адрес федеральных органов власти. Мы также ждем от них решение и предложения», – добавил Поминов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в прошлом году членство России в международном движении WorldSkills было приостановлено. В связи с этим Министерство просвещения России разработало концепцию нового чемпионатного движения с участием студентов СПО и школьников.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»