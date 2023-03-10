В Казани на месте сгоревшего «Адмирала» могут построить центр WorldSkills Russia

На месте сгоревшего торгового центра «Адмирал» в Казани могут построить федеральный центр технологий движения WorldSkills Russia. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информ» первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«На сегодняшний момент окончательного решения по строительству нет, хотя действительно проект существует. Есть эскизные решения, и есть предварительная оценка по сумме, но пока окончательное решение не принято, поскольку есть определенные вопросы, связанные с землей», – сказал он.

Спикер отметил, что в течение этого года вопрос решится.

«Было соответствующее обращение в адрес федеральных органов власти. Мы также ждем от них решение и предложения», – добавил Поминов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в прошлом году членство России в международном движении WorldSkills было приостановлено. В связи с этим Министерство просвещения России разработало концепцию нового чемпионатного движения с участием студентов СПО и школьников.