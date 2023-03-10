Победителям чемпионата «Профессионалы» из Татарстана будет предложено по три вакансии

Региональные этапы Всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий стартуют в марте по всей стране. В Татарстане соревнования пройдут с 13 марта по 7 апреля. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«Соревнования впервые будут проходить в рамках нового Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. В прошлом году членство России в международном движении WorldSkills было приостановлено. В связи с этим Министерство просвещения России разработало концепцию нового чемпионатного движения с участием студентов СПО и школьников», — проинформировал он.

Федеральным оператором движения теперь выступает ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования». Целью движения является содействие оперативному кадровому обеспечению различных отраслей экономики страны. Особый акцент будет сделан на подготовке специалистов для промышленных предприятий. Спикер отметил ряд актуальных изменений.

«Экспертное сообщество расширяется за счет обязательного привлечения представителей промышленности и отраслевых компаний. Задания будут ориентированы на запрос реального сектора экономики при непосредственном участии в разработке индустриальных экспертов. Инфраструктура чемпионата направлена на запрос реального сектора экономики, а не на производителей оборудования», — подчеркнул Поминов.

Еще одно важное новшество заключается в том, что призерам и победителям чемпионата будут направлены предложения по трудоустройству. В этом году они получат не менее трех предложений по каждой компетенции.

«Ключевым изменением в новом движении стало расширение сотрудничества с индустриальными партнерами», — добавил Поминов.

В чемпионатном движении примут участие две категории: студенты СПО и школьники от 14 лет. Всего участниками соревнований по профмастерству в этом году станут около 2 тыс. школьников и студентов из Татарстана. Соревнования пройдут по 298 компетенциям на 82 площадках в 22 городах и селах республики.