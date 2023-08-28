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Общество 28 августа 2023 07:00

В Казани на ликвидацию стихийных свалок направят почти 9 млн рублей

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В Казани на ликвидацию стихийных свалок направят почти 9 млн рублей
Несанкционированная свалка
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

На ликвидацию несанкционированных свалок в Советском районе столицы Татарстана собираются потратить около 8,9 млн рублей. Соответствующие тендеры размещены на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает администрация Советского района города. Саму ликвидацию стихийных свалок (очистку территории, погрузку мусора, планировку участка после уборки) там оценили примерно в 3 млн 153 тыс. рублей. Общий объем отходов, которые планируется убрать, составит 10 тыс. 867 куб. метров.

Дороже, в 5 млн 742,5 тыс. рублей, обойдутся «транспортировка и размещение» уже убранных твердых бытовых отходов на мусорных полигонах.

Подача заявок на оба тендера завершится 5 сентября. Подрядчиков определят 7 сентября. Работы предполагается проводить до 15 декабря текущего года, координаты свалок исполнителю будут передавать власти района.

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#Экология #вывоз мусора #уборка мусора #несанкционированные свалки #госзакупки
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