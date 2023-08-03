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Общество 3 августа 2023 17:25

Нарушитель выплатил более 1 млн рублей штрафа за крупную незаконную свалку в Казани

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Нарушитель выплатил более 1 млн рублей штрафа за крупную незаконную свалку в Казани
фото: Минэкологии РТ

В Советском районе Казани обнаружена крупная незаконная свалка. Территория площадью 6,3 тыс. кв. метров была захламлена боем железобетонных изделий, рассказали в Минэкологии Татарстана.

Объем свалки составил 7,6 тыс. куб. метров. Ущерб, нанесенный окружающей среде, был оценен более в 1,27 млн рублей.

«Центральное территориальное управление Минэкологии обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к собственнику земельного участка о возмещении ущерба. Исковые требования экологов были удовлетворены судебным органом», — говорится в сообщении.

Как добавили в министерстве, собственник уже выплатил штраф за нарушение природоохранного законодательства, а свалка была ликвидирована.

#Экология #Минэкологии #штраф #несанкционированные свалки
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