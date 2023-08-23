Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани на Кировской дамбе произошла массовая авария, двое человек пострадали
Сегодня на Кировской дамбе в Казани произошло массовое ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
В свою очередь очевидцы в соцсетях сообщают, что движение на этом участке дороги затруднено.
Как выяснилось, на дороге столкнулись четыре автомобиля: два КамАЗа, ГАЗель и Volkswagen Polo.
В результате происшествия пострадали водитель и пассажирка ГАЗели.
По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции. В настоящее время устанавливается виновник ДТП.
За 7 месяцев 2023 года в Казани зарегистрировано 796 ДТП, в которых 19 человек погибли и 932 получили травмы различной степени тяжести. Напомним, из-за роста числа ДТП Госавтоинспекция Казани с 14 по 24 августа переходит в усиленный режим работы.
Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и уважительными по отношению друг к другу.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа