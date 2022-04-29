В Казани на фасаде дома на ул. Чехова установлена мемориальная доска в честь Кирпичникова

В Казани установили мемориальную доску на доме №6а по улице Чехова — здесь в 1973-1997 годах жил академик Петр Кирпичников. Торжественное открытие состоялось накануне.

«Почтить память человека, который почти четверть века возглавлял один из крупнейших вузов Советского союза — Казанский химико-технологический институт, пришли друзья, коллеги, представители разных поколений преподавателей и ученых», — рассказали в пресс-службе КНИТУ.

Список регалий Кирпичникова обширен: он — член-корреспондент Академии наук СССР, почетный член академий наук Татарстана и Башкортостана, лауреат Госпремии СССР, заслуженный деятель науки и техники ТАССР и РСФСР, а также почетный химик СССР.

Увековечить память Петра Кирпичникова предложили Министерство культуры республики и казанский вуз.