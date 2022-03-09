В Казани установят мемориальную доску в честь Петра Кирпичникова

В столице Татарстана установят мемориальную доску в честь заслуженного деятеля науки и техники ТАССР и РСФСР, ректора Казанского химико-технологического института Петра Кирпичникова. Постановление об этом появилось на официальном портале правовой информации РТ.

На мемориальной доске, которая будет расположена на фасаде дома № 6а на улице Чехова, сделают надпись, выполненную на русском и татарском языках:

«В этом доме в 1973-1997 гг. жил член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки и техники ТАССР и РСФСР, профессор, в 1964-1988 гг. ректор Казанского химико-технологического института Петр Анатольевич Кирпичников».

Увековечить память Петра Кирпичникова предложили Министерство культуры республики и Казанский национальный исследовательский технологический университет.