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Новости Татарстана и Казани
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В Казани более чем на три месяца ограничено движение у парка Горького
В Казани частично ограничено движение транспорта на улице Николая Ершова. Ограничение коснется участка возле ТРК «Корстон» (ул. Ершова, д. 1а) в направлении движения в сторону улицы Толстого. Как сообщает пресс-служба мэрии города, ограничение продлится до 30 октября.
Ограничения связаны с реконструкцией подземного пешеходного перехода. Сейчас он закрыт для пользования.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что для удобства пешеходов на указанном участке улицы Ершова будет установлен светофор. Сегодня он начал свою работу.
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