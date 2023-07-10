В Казани более чем на три месяца ограничено движение у парка Горького

В Казани частично ограничено движение транспорта на улице Николая Ершова. Ограничение коснется участка возле ТРК «Корстон» (ул. Ершова, д. 1а) в направлении движения в сторону улицы Толстого. Как сообщает пресс-служба мэрии города, ограничение продлится до 30 октября.

Ограничения связаны с реконструкцией подземного пешеходного перехода. Сейчас он закрыт для пользования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что для удобства пешеходов на указанном участке улицы Ершова будет установлен светофор. Сегодня он начал свою работу.