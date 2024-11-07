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Общество 7 ноября 2024 16:06

В Казани на две недели ограничат движение по ул.Большой Красной

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В Казани частично перекроют проезжую часть по ул.Большой Красной. Причиной тому послужили монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Уточняется, что с 13 по 20 ноября ограничение будет действовать у здания №49 по улице Большой Красной. Затем с 20 по 27 ноября проезжую часть перекроют уже у дома №50 по той же улице.

Ранее сообщалось об ограничении движения по Вознесенскому тракту.

#ограничение движения #перекрытие дорог #Казань
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