В Казани на две недели ограничат движение по ул.Большой Красной

В Казани частично перекроют проезжую часть по ул.Большой Красной. Причиной тому послужили монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Уточняется, что с 13 по 20 ноября ограничение будет действовать у здания №49 по улице Большой Красной. Затем с 20 по 27 ноября проезжую часть перекроют уже у дома №50 по той же улице.

Ранее сообщалось об ограничении движения по Вознесенскому тракту.