В Казани на два месяца перекрыли улицу Техническая

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана более чем на два месяца ограничили движение транспорта по улице Техническая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Проезжую часть на участке от улицы Нижнекамская до улицы Тихорецкая перекрыли накануне, 27 июля. Она будет оставаться закрытой до 30 сентября, отметили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Временные неудобства вызваны устройством приямков под горизонтально-направленное бурение для размещения трассы хозяйственно-бытовой канализации, уточнили в городской администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани временно изменят схему движения автобусов №22, 28 и 89.