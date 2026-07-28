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Общество 28 июля 2026 12:46

В Казани на два месяца перекрыли улицу Техническая

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В Казани на два месяца перекрыли улицу Техническая
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана более чем на два месяца ограничили движение транспорта по улице Техническая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Проезжую часть на участке от улицы Нижнекамская до улицы Тихорецкая перекрыли накануне, 27 июля. Она будет оставаться закрытой до 30 сентября, отметили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Временные неудобства вызваны устройством приямков под горизонтально-направленное бурение для размещения трассы хозяйственно-бытовой канализации, уточнили в городской администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани временно изменят схему движения автобусов №22, 28 и 89.

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В Казани временно изменят схему движения автобусов №22, 28 и 89
#ограничение движения транспорта
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