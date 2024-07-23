В Казани на два месяца ограничат движение по улице Фучика

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В столице Татарстана на два месяца частично перекроют движение по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 1 августа по 30 сентября окажется частично закрыта проезжая часть на участке от дома №108 до дома №106а по улице Фучика, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции тепловода, уточнили в городской администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 25 июля два участка улицы Фучика закроют до конца зимы 2026 года. Движение ограничат из-за работ по строительству второй ветки казанского метрополитена.