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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на два месяца ограничат движение по улице Фучика
В столице Татарстана на два месяца частично перекроют движение по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
С 1 августа по 30 сентября окажется частично закрыта проезжая часть на участке от дома №108 до дома №106а по улице Фучика, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.
Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции тепловода, уточнили в городской администрации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 25 июля два участка улицы Фучика закроют до конца зимы 2026 года. Движение ограничат из-за работ по строительству второй ветки казанского метрополитена.
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