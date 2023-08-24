В Казани на два дня отключат поющий фонтан в парке Горького

Фото: телеграм-канал Дирекции парков и скверов Казани

Музыкальный фонтан в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького не будет работать два дня. Об этом Дирекция парков и скверов Казани написала в своем телеграм-канале.

«<...> Проходят работы по чистке решеток на фонтане — сегодня и завтра он будет отключен!» – говорится в сообщении.