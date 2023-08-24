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В Казани на два дня отключат поющий фонтан в парке Горького
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Фото: телеграм-канал Дирекции парков и скверов Казани
Музыкальный фонтан в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького не будет работать два дня. Об этом Дирекция парков и скверов Казани написала в своем телеграм-канале.
«<...> Проходят работы по чистке решеток на фонтане — сегодня и завтра он будет отключен!» – говорится в сообщении.
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