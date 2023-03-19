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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на два дня будет приостановлено радио- и телевещание
В связи с плановым ремонтом на радиотелецентре в Казани на два дня будет приостановлено радио- и телевещание, сообщает филиал РТРС «Радиотелепередающий центр Республики Татарстан».
Так, с 2 часов ночи и до 11 часов утра 17 апреля и с 9 утра до 3 часов дня 26 апреля будет отсутствовать трансляция радиопрограмм и телевидения в форматах аналогового и цифрового вещания.
Также ранее сообщалось, что в пяти районах Татарстана с 20 по 24 марта приостановится радио- и телевещание.
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