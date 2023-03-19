В пяти районах Татарстана с 20 по 24 марта приостановится радио- и телевещание

В период с 20 по 24 марта на нескольких маломощных объектах телерадиовещания в Татарстане пройдут плановые профилактические работы, из-за чего жителями пяти районов будет временно недоступно радио- и телевещание. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Работы будут проводиться с 9 до 15 часов 20 марта — на РТС Кадышево (Тетюшский район), 21-го числа — на РТС Первое Мая (Азнакаевский), 22-го — на РТС Исергапово (Бавлинский) и РТС Каменный Брод (Буинский), 24-го — на РТС Камское Устье.

«На время проведения работ на указанных объектах РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК „ТНВ“ и FM-радиостанций», — рассказали в филиале РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».