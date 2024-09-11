В Казани на девять месяцев ограничили движение по улице Яхина

Фото: © «Татар-информ»

В Вахитовском районе столицы Татарстана более чем на девять месяцев частично перекрыли улицу Рустема Яхина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Движение около домов №7 и 9 закрыто до 14 июня будущего, 2025 года. Причиной временных неудобств стало строительство нового объекта на этом участке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани временно ограничат движение по улице Большая.