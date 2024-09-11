news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани на девять месяцев ограничили движение по улице Яхина
Скопировать ссылку
Фото: © «Татар-информ»
В Вахитовском районе столицы Татарстана более чем на девять месяцев частично перекрыли улицу Рустема Яхина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Движение около домов №7 и 9 закрыто до 14 июня будущего, 2025 года. Причиной временных неудобств стало строительство нового объекта на этом участке.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани временно ограничат движение по улице Большая.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400