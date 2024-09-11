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Общество 11 сентября 2024 09:59

В Казани на девять месяцев ограничили движение по улице Яхина

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В Казани на девять месяцев ограничили движение по улице Яхина
Фото: © «Татар-информ»

В Вахитовском районе столицы Татарстана более чем на девять месяцев частично перекрыли улицу Рустема Яхина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Движение около домов №7 и 9 закрыто до 14 июня будущего, 2025 года. Причиной временных неудобств стало строительство нового объекта на этом участке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани временно ограничат движение по улице Большая.

#ограничение движения #Транспорт
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