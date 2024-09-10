В Казани частично ограничат часть улицы Большой

В Казани с 12 по 30 сентября будет ограничено движение транспорта на участках улицы Большой. Причина вводимых ограничений - строительство трассы водопровода. Напомним, данная улица находится в Кировском районе города, недалеко от Клары Цеткин и Адмиралтейской.

Как сообщает пресс-служба столицы РТ, в эти дни закроют участки около зданий №62 и №76 и недалеко от пересечения с улицей Урицкого.

Также с 12 по 25 сентября движение будет частично ограничено возле домов №34 и №54.