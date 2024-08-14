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Общество 14 августа 2024 12:14

Ограничение проезда по ул.Нужина в Казани продлили еще на 10 дней

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Ограничение движения по улице профессора Нужина в Казани продлено еще на 10 дней, до 30 августа. Об этом рассказали в мэрии столицы РТ.

Для проезда транспортных средств на это время будет закрыт участок дороги от улицы Пушкина до улицы Кремлевской. Причиной стал ремонт асфальтобетонного покрытия.

#ограничение движения #ремонт дороги
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