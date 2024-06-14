В Казани на берегу Среднего Кабана собираются построить мечеть

В Приволжском районе столицы Татарстана на берегу озера Средний Кабан планируют построить новую мечеть. Проект соответствующего постановления исполкома Казани пока находится на антикоррупционной экспертизе.

Скриншот проекта постановления

Для строительства мечети отведут участок площадью 0,5 гектара в границах улиц Сормовская и Авангардная (последняя ограничит его с запада). Рядом с культовым сооружением также должна будет появиться озелененная зона общего пользования с необходимой инфраструктурой.

Кроме того, тут проведут дорогу местного значения длиной 77 метров. Под улично-дорожную сеть зарезервируют 366 кв. метров территории, отмечается в документе.

Скриншот проекта постановления

Последовательность работ по развитию территории предполагается следующей: выполнение проектной документации и строительство мечети, прокладка инженерных коммуникаций, благоустройство.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главный тренер «Рубина-2» и двукратный чемпион России в составе «Рубина» Гёкдениз Карадениз ждет Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на официальном открытии своей мечети под Казанью.