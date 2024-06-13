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Карадениз ждет Эрдогана на официальном открытии своей мечети в Казани
Главный тренер «Рубина-2» и двукратный чемпион России в составе «Рубина» Гёкдениз Карадениз хотел бы видеть Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на официальном открытии своей мечети под Казанью. Об этом турецкий футболист рассказал в интервью РИА Новости.
«До [возведения] мечети я очень долго играл в футбол в Казани и жил тут. <...> Конечно, после строительства мечети я ещё больше сблизился с Казанью», — констатировал Карадениз.
«Мы, конечно, хотели, чтобы Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл мечеть, поэтому официального открытия еще не было, но она уже работает круглосуточно», — пояснил он.
Соответственно, по словам футболиста, пока ведутся переговоры, чтобы во время визита в Россию турецкий лидер посетил мечеть и официально открыл ее».
Строительство мечети на пожертвования Гёкдениза Карадениза в селе Калинино Высокогорского района Татарстана началось в 2016 году. Открылась она в октябре 2020 года.
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