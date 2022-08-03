В Казани на празднике «Я выбираю небо!» самолеты поднимутся на высоту более 300 метров

На площадке у Центра семьи «Казан» 6 августа пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо!». В летной программе поучаствуют порядка 30 различных воздушных судов — военные, гражданские самолеты и вертолеты, которые поднимутся на высоту 300 метров и более. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал замминистра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин.

Также гостей ожидают выставочные выступления парашютистов и мастер-классы по укладке парашюта. «Кроме того, будет работать экспозиция авиатехники, беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей. Все будет сопровождаться концертной программой коллективов предприятий авиационной отрасли Татарстана», – добавил замглавы Минпромторга РТ.

Программа начнется в 15.00. До 15.50 будет шоу с высадкой парашютистов и полетом малых летательных аппаратов, затем до 16.20 — официальная церемония открытия. Далее начнутся полеты вертолетов, тяжелой авиации и легкомоторных самолетов. Ориентировочно в 17.15 стартует получасовое выступление пилотной группы «Стрижи», пояснила заместитель генерального директора АО «Казанская ярмарка» Любовь Ахманаева.

«Будет организована концертная программа, которая завершится в 18.00 выступлением группы „Хитобои“. При этом обращаем внимание, что не будет организована парковка, а при большом наплыве посетителей может быть перекрыта улица Сибгата Хакима. Для посетителей будет организован большой фудкорт, ярмарка самозанятых, где можно будет приобрести сувениры ручной работы, детская площадка с батутами и каруселями, площадка ДОСААФ, где зрители смогут посетить тир и примерить на себя парашютное снаряжение», — отметила она.

По ее словам, ежегодный праздник «Я выбираю небо!» давно полюбился казанцам и гостям столицы Татарстана. Так, в прошлом году его посетили порядка 35 тыс. человек.

Отдельно на мероприятии будет организована площадка Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища. Здесь все желающие смогут записаться на службу по контракту, а также подать документы на поступление в вуз, сообщил замначальника училища Вячеслав Епифанцев.

«Запланировано проведение информационно-агитационной акции военной службы по контракту в Вооруженных Силах России „Твой выбор“. Выступят должностные лица нашего училища, военнослужащие, коллективы художественной самодеятельности и военный оркестр. Наградят особо отличившихся военнослужащих, проходящих службу по контракту, и курсантов. Будет работать музей боевой славы училища, где продемонстрируют современные образцы военной формы одежды и стрелкового оружия», — рассказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время праздника «Я выбираю небо!» в Казани ограничат движение по двум улицам.