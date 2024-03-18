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В Казани на аллее Славы установят ретротрамвай
В честь 125-летия казанского электрического трамвая, которое отмечается в этом году, на аллее Славы «Метроэлектротранса» собираются установить ретротрамвай МТВ-82, который был выпущен в 1953 году. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал директор предприятия Айдар Абдулхаков.
Кузов трамвая нашли в городе Волчанске Свердловской области, он использовался как склад. Реставрируют вагон работники-энтузиасты трамвайного депо. В мире сохранилось всего восемь таких музейных экспонатов, уточнил докладчик.
«Думаю, для многих казанцев будет откровением узнать, <...> [что] нашему казанскому трамваю исполняется 125 лет, и это такое же историческое наследие столицы [Татарстана], как и старинные здания архитектуры. Важно, что трудные страницы истории казанского электротранспорта позади», — прокомментировал эти планы мэр Казани Ильсур Метшин.
В прошлом, 2023 году исполнилось 75 лет казанскому троллейбусу. В честь этого МУП «Метроэлектротранс» отреставрировал и установил на аллее Славы троллейбусы МТБ-82 и ЗиУ-5.
На деловом понедельнике также было объявлено, что по Вознесенскому тракту в Казани запустят троллейбусы с автономным ходом.
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